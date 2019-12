Grande attesa a Fano per la presentazione di “Sovrapensiér“, il libro di poesie in vernacolo di Andrea Lodovichetti

FANO – C’è grande attesa per la presentazione di “Sovrapensiér“, il libro di poesie in vernacolo fanese di Andrea Lodovichetti, con illustrazioni di artisti della zona. È infatti previsto per giovedì 19 dicembre, l’evento che avrà luogo alla Sala Verdi del Teatro della Fortuna e che ospiterà lo stesso Lodovichetti affiancato da Francesco Belfiori, Elvio Grilli, Nicola Gaggi, Michela Ermini, Francesco Montesi e Sauro Nicoletti.

“Sovrapensiér” è un mio piccolo grande sogno – dice Lodovichetti – che oggi, a quanto pare, si è avverato. Grazie a due persone in particolare che, insieme a tutte le altre, hanno fatto sì che ciò potesse accadere: Luca Imperatori, noto medico fanese, e Massimo Montemarani, Presidente del Rotary Club di Fano.

La pubblicazione, curata dallo studio grafico Zaccone Guerra, è stata concepita dall’ autore con una finalità molto importante: tutto il ricavato dalla vendita dei volumi (disponibili presso la libreria Mondadori a partire da venerdì 20 dicembre) sarà infatti devoluto ad A.D.AM.O. ONLUS Fano, per un progetto di assistenza domiciliare oncologica legato all’infanzia. Donatella Menchetti, presidente della Onlus, così commenta: i nostri più sentiti ringraziamenti per la sensibilità condivisa vanno a Lodovichetti ed al Rotary Club di Fano, unitamente a tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questo importante progetto benefico.

Al termine della presentazione, seguirà il “firma copia” ed un buffet offerto da Bon Bon Art Cafè. Appuntamento dunque giovedì 19 dicembre alle 18.30 alla Sala Verdi del Teatro della Fortuna per un Natàl… sovrapensiér!

“E quànt che le emusión èn fòrt e nét, è ora de girâ ‘sta sta bèla giòstra. Eterna sia la vita del dialèt…e viva Fàn: ‘sta grande cità nostra!”

Ingresso libero, posti limitati.

Continue Reading

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it