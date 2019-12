Franco Porcelli e Paolo Pizzi ricordano l’ex assessore Galliano Brocchini “uomo buono e schivo quanto generoso”

di FRANCO PORCELLI*

SENIGALLIA – E’ deceduto Galliano Brocchini, uomo buono e schivo quanto generoso nel prestarsi agli altri. A tutto tondo è stato personalità di spicco del mondo magistrale e, insieme, delle Acli nonché della storia politica senigalliese.

Per tanti anni l’ho avuto amico e prezioso punto di riferimento anche dialettico. Prima nell’Azione Cattolica e poi per tutto il resto. Sui suoi libri mi sono preparato al concorso magistrale che mi ha offerto l’opportuna sistemazione; nel successivo biennio 1967/’68 dal Centro diocesano della GIAC partivo per confrontarmi con lui allora presidente della Giunta diocesana dell’A. C. E poi le serrate interlocuzioni di cui, in uno col mondo politico, l’ho fatto destinatario quando da Assessore comunale alla Pubblica Istruzione era tutto intento ad ideare ed a mettere a punto il progetto del ‘Campus scolastico’, oggi un’eccellente risorsa a disposizione del territorio miseno.

In seguito vennero gli anni della Presidenza del Distretto scolastico n. 6 a cui si aggiunse anche il sottoscritto come componente di Giunta. Infine e soprattutto non è possibile tacere il suo servizio pluriennale e senza risparmio che ha profuso per le ACLI, innanzitutto al Circolo cittadino “U. Ravetta” facendosi anche sostenitore della costruzione dell’annesso bocciodromo e poi, a lungo, alla Presidenza provinciale anconetana.

Di tutto questo c’è da essergli sempre riconoscenti.

Ma io, con l’unita foto, preferisco riandare ai suoi primi anni giovanili quando, oratoriano tra gli oratoriani, alla Festa del S. Cuore era sempre pronto ad offrirsi per aiutare a mettere in campo la squadra dei ‘portantini’ che avrebbero dovuto portarne la statua in processione per le vie cittadine.

Ancora grazie di tutto e ciao Galliano!

*Presidente del Circolo di Iniziativa Culturale di Palazzo Mastai – Senigallia

—————————————————

di PAOLO PIZZI*

SENIGALLIA – L’amico Franco Porcelli ha ricordato l’opera di Galliano Brocchini deceduto nei giorni scorsi nell’indifferenza. Franco ha efficacemente ricordato il suo impegno nel mondo cattolico e ritengo di dover aggiungere altre considerazioni per il suo lungo impegno che non ha mai avuto soste.

Dapprima va rilevato il suo significativo impegno nel Consiglio comunale dal 1960 al 1975, va aggiunto che dal 1965 al 1970 fu assessore alla Pubblica Istruzione nell’unico quinquennio del dopo guerra in cui la città fu amministrata da Democrazia Cristiana, Partito Socialista Italiano e con il Partito Comunista all’opposizione.

In quel periodo Galliano Brocchini ottenne diversi risultati importanti come l’istituzione della terza scuola media della città poi divenuta Scuola Media Mercantini, l’apertura della scuola media a Marzocca e del Liceo Scientifico, l’attivazione di alcune sezioni di scuola materna, i corsi di inglese nella scuola media, le scuole speciali per bambini non normali (questa era la definizione in uso in quel tempo).

Nel 1965 fu il consigliere che ottenne più voti fra i consiglieri eletti per la Democrazia Cristiana e di tutti gli altri partiti. Accanto alla sua attività amministrativa per la città va ricordato il suo impegno presso le Acli, l’Associazione alla quale anche la città sportiva deve molto per gli eccellenti risultati raggiunti nello sport delle bocce con la realizzazione di quel bocciodromo dal quale sono usciti tanti campioni nazionali e punto di riferimento per il mondo boccistico nazionale e internazionale.

La sua umiltà unita alla sua bontà lo hanno sempre contraddistinto con il suo dolce sorriso che ho imparato a conoscere quando sono entrato a lavorare in Comune ed è un vero peccato che l’Amministrazione comunale non lo abbia ricordato come avrebbe ampiamente meritato.

*Ex funzionario del Comune di Senigallia

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Continue Reading

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it