Fatto saltare nella notte il bancomat dell’Ubi Banca: per coprirsi la fuga i malavitosi bloccano le strade con auto rubate

BARBARA – La banda dei bancomat è tornata in azione nell’entroterra di Senigallia. Questa vola è stato preso di mira lo sportello dell’Ubi Banca, in via Kennedy, nel centro di Barbara.

Ad agire un commando di quattro, forse cinque persone. Tre uomini sono scesi dalla vettura per posizionare l’esplosivo e far saltare, con la solita ed ormai consolidata tecnica della “marmotta”, il bancomat. Un quarto uomo, invece, è rimasto in auto – una Bmw -, pronto per la fuga, in attesa della conclusione del colpo da parte dei complici. La quinta persona è rimasta all’ingresso del paese per controllare l’eventuale arrivo di una pattuglia dei carabinieri e per dare, nel caso, l’allarme.

Il forte boato dell’esplosione – avvenuto alle 3.20 della notte – è stato avvertito da molte persone che hanno subito telefonato ai carabinieri.

I malavitosi, come già accaduto in altre circostanze, per poter operare in tranquillità, prima del colpo hanno bloccato, con delle auto precedentemente rubate, via Montale, via Kennedy e via Berti. Anche per questo si è ritenuto che il commando fosse composto da quattro o cinque persone.

Poi, prelevato quanto si trovava all’interno dello sportello dell’Ubi Banca, i malavitosi si sono dileguati prima dell’arrivo dei carabinieri, a bordo della Bmw. Il bottino non è stato ancora quantificato dal personale della filiale dell’istituto di credito.

