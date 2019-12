Evidenziato alla festa del Panathlon di Senigallia l’impegno delle donne nello sport

SENIGALLIA – Un momento importante alla “Festa degli Auguri” del Panathlon Club di Senigallia, dedicato a tutte le atlete Italiane che hanno avuto nel nostro Paese il riconoscimento, finalmente anche a livello legislativo, della professione di sportive. Per tutte loro un riconoscimento, non solo professionale per svolgere con passione, dedizione e impegno un lavoro importante, ma anche un riconoscimento a livello legislativo, che le pone in una condizione di maggior tutela e maggior serenità nell’affrontare questa bella, affascinante e impegnativa professione.

A prendere la parola è la dottoressa Veronica Quagliarini, vice presidente Panathlon Club Senigallia, che dopo aver chiamato vicino a sé tutta la rappresentanza femminile delle panathlete presenti, ha posto l’accento sull’importante riconoscimento ottenuto da tutto lo sport femminile. “E’ stata una grande vittoria per tutte le atlete – ha detto Veronica Quagliarini – che fino a poco tempo fa, pur avendo stessi impegni e stesse responsabilità a livello professionale dei colleghi maschi, non erano ancora considerate professioniste a livello di diritti lavorativi, pur svolgendo una professione a tutti gli effetti. Per tutte noi del Panathlon questa è sicuramente una notizia importante, anche perché il Panathlon Club di Senigallia, così come tutto il settore Panathlon, si è sempre dimostrato molto favorevole e sempre ben motivato nel percorrere la strada del professionismo e della maggior tutela per tutte le Atlete”.

Applausi scroscianti da parte di tutti i presenti hanno sottolineato l’importanza dell’intervento.

Nella foto: le panathlete del Panathlon Club di Senigallia

