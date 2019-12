“Ecco come è possibile abbassare le tasse ai cittadini di Senigallia”

I consiglieri comunali Roberto Paradisi, Luigi Rebecchini (Unione Civica) e Alan Canestrari (Forza Italia) hanno presentato un emendamento finalizzato a far scendere l’aliquota dell’addizionale Irpef

SENIGALLIA – Dai consiglieri comunali Roberto Paradisi, Luigi Rebecchini (Unione Civica) e Alan Canestrari (Forza Italia) riceviamo: “Unione Civica e Forza Italia, nella discussione generale sul bilancio 2020, hanno tentato un colpo d’ala con un emendamento presentato in aula finalizzato a far scendere l’aliquota dell’addizionale Irpef dallo 0,8% (massima aliquota possibile) allo 0,65%. Una misura che comporterebbe una minore entrata per il Comune di 619 mila euro ma che darebbe respiro a tante famiglie tartassate.

“Conseguentemente, i consiglieri Paradisi, Rebecchini e Canestrari, con l’appoggio anche del consigliere Sartini che ha sottoscritto con loro l’emendamento, hanno proposto tagli alla spesa per la stessa cifra intervenendo su contributi ad associazioni, spese legali, spese telefoniche, spese per servizi esterni, contenziosi… .

“Abbiamo voluto dimostrare che tagliare le tasse si può e si deve e che, nelle pieghe di bilancio, le spese possono essere razionalizzate. E’ necessario mettere a dieta il bilancio senza necessariamente rinunciare a servizi essenziali”.

Continue Reading

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it