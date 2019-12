Debutta il 26 dicembre a Mondolfo la 27^ edizione di Presepepaese

MONDOLFO – Definiti gli ultimi dettagli della 27^ edizione di Presepepaese, il grande presepio vivente della riviera adriatica che anche quest’anno tornerà nel Castello di Mondolfo – uno dei Borghi più Belli d’Italia – giovedì 26 ed ancora domenica 29 dicembre (si recupera mercoledì 1 gennaio solo in caso di maltempo in una delle due date precedenti) sempre dalle ore 17,30 alle 19, ad ingresso gratuito. “Nel Bambino di Betlemme, Dio ci viene incontro per renderci protagonisti della vita che ci circonda” ricordava papa Francesco e, a Mondolfo al centro della sacra rappresentazione sta la Natività, che è il fulcro del Natale, “travolto non di rado dalle situazioni consumistiche, ed accanto la nostra cultura, quella della tradizione artigiana, contadina e marinara, che per secoli ha caratterizzato l’economia di questo territorio, la vita quotidiana fatta da gente di terra e di mare” spiegano gli organizzatori, che sottolineano anche le caratteristiche del percorso, facilitato per le persone con difficoltà deambulatorie.

Presepepaese si ambienterà nella seconda cerchia del Castello, ascritto fra i Borghi più Belli d’Italia, “per una passeggiata nella Fede ma anche nella storia, negli scorci significativi di piazze, vicoli, scale, e quelle fortificazioni quattrocentesche nate dall’idea dell’architetto Francesco di Giorgio Martini”. Oltre centotrenta volontari, coordinati dalla Parrocchia di Mondolfo, promotrice dell’iniziativa con il patrocinio del Comune, rendono possibile l’iniziativa, giunta quest’anno ben alla 27^ edizione, e che vede confermato l’ingresso gratuito per tutti. “Presepepaese quest’anno offrirà un percorso cronologico ulteriormente ampliato, partendo dall’Annunciazione per giungere, in ognuna delle due serate in programma il 26 e 29 dicembre, all’arrivo dei Re Magi con il cuore nella Natività; ma anche l’apostolato di Giovanni il Battista”.

Non potrà mancare poi la visita al presepio tradizionale, allestito nei sotterranei della Chiesa Monumentale di S.Agostino, nella Collegiata ed anche ai tanti luoghi di interesse di storia, fede e arte, che confermano il successo di questa manifestazione: da non perdere il Museo Civico, aperto ad ingresso gratuito con ben due mostre “Ogni altro dono” dedicata ad una preziosa raccolta di Bambinelli dal Rinascimento al Contemporaneo e “Al Tempo di Lepanto” per un percorso fra scorrerie saracene in Adriatico. Presepepaese sarà rappresentato sempre dalle ore 17,30 alle ore 19 nel Castello di Mondolfo, alla luce delle fiaccole. Info: www.parrocchiamondolfo.it; tel. 0721.957257

