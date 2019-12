Crolla nella notte per il forte vento la parete della tensostruttura sportiva di Urbania

La Provincia ha messo in sicurezza l’area ed ha subito nominato un tecnico esterno per una perizia giurata

URBANIA – Nella notte di venerdì ha ceduto una parete della tensostruttura sportiva di Urbania, che si trova all’interno del campo sportivo. Come evidenziano i tecnici della Provincia, intervenuti nella prima mattinata di oggi sul posto per un sopralluogo e per mettere in sicurezza l’area, tra le cause del cedimento della parete, alta circa 2 metri e 20 centimetri, potrebbero esserci le forti sollecitazioni ventose che hanno fatto ribaltare alla base la parete stessa, il cui compito era quello di ancorare il telo di copertura alla trave di fondazione perimetrale.

La Provincia ha subito nominato un ingegnere esterno per redigere una perizia giurata e stabilire le cause del crollo e le eventuali concause, i danni ed il costo per il ripristino, sulla base di un progetto che verrà realizzato dallo stesso ingegnere designato. Per evitare pericoli all’incolumità pubblica l’area è stata interdetta all’uso ed adeguatamente recintata, con l’obiettivo di procedere prima possibile ai lavori e riconsegnare in breve tempo la tensostruttura agli studenti del “Della Rovere” di Urbania e alle società sportive che la utilizzavano. (g.r.)

