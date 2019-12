Chiaravalle ripropone la mostra di modellismo, giunta alla sedicesima edizione

di FABRIZIO ILACQUA

CHIARAVALLE – Come ormai da più di tre lustri – siamo alla sedicesima edizione – l’Associazione Modellisti Chiaravallese ha allestito la Mostra di Modellismo a Chiaravalle, una mostra che gode del patrocinio del Comune.

La mostra si tiene presso i locali messi a disposizione dall’Istituto scolastico comprensivo Montessori, in Via Leopardi a Chiaravalle, collocazione ormai consueta per un evento che, appunto, alla sedicesima edizione, è diventata una tradizione di fine anno. La mostra rimarrà aperta tutti i giorni fino al 6 gennaio con il seguente orario:

feriali e Capodanno dalle 16,30 alle 19,30

festivi dalle 10 alle 12 e dalle 16,30 alle 19,30.

Il 6 gennaio la chiusura sarà un po’ anticipata.

Quest’anno sono presentati soltanto modelli mai esposti in precedenza a Chiaravalle, con alcune, pochissime eccezioni oltre al plastico ferroviario modulare dell’Associazione. Una mostra davvero sorprendente che senz’altro i chiaravallesi ma non solo, vorranno godersi insieme alle proprie famiglie.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Continue Reading

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it