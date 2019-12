Chiaravalle guarda al futuro: nuovi investimenti e servizi senza l’aumento della pressione fiscale

Il Comune ha approvato il bilancio di previsione ‪2020-2022 con tanti interventi

CHIARAVALLE – Dal Gruppo consiliare Chiaravalle Domani, riceviamo e pubblichiamo: “Dopo aver ottenuto il riscontro positivo delle forze sociali, la maggioranza “Chiaravalle Domani” guidata dal Sindaco Costantini ha approvato, nella seduta del 19 dicembre, il bilancio di previsione ‪2020-2022 con importanti investimenti e stanziamenti di risorse per tanti interventi. Nel solco della riqualificazione portata avanti già dallo scorso mandato l’amministrazione comunale, anche grazie a finanziamenti ottenuti, ha stanziato oltre un milione di euro per l’adeguamento sismico delle scuole di via Marconi e dell’asilo nido e, soprattutto, ha previsto in bilancio l’accensione di un mutuo (2,5 milioni di euro) per la costruzione ex novo della scuola materna di via S.Andrea, uno dei punti più importanti del programma di mandato e una decisione “storica” per la nostra città.

Ulteriori investimenti saranno effettuati per la sicurezza stradale, la prosecuzione della riqualificazione di viale della Vittoria e il rifacimento del tetto della palestra di via Paganini. Inscritta a bilancio la somma di circa euro 5,4 milioni elargita dalla Stato per la riqualificazione del monastero.

“Nonostante i minori trasferimenti statali ed i vincoli di accantonamento imposti per legge, la maggioranza lascerà inalterata la pressione fiscale fatta eccezione per la TARI che in talune fattispecie subirà una lieve diminuzione. Allo stesso tempo resteranno invariate le tariffe per i servizi a domanda individuale (asilo nido, sport, Casa di riposo la Ginestra, Centro Arcobaleno, mensa, scuola bus, ecc.), nonostante in alcuni casi il costo complessivo sia aumentato e quindi il Comune dovrà investire maggiormente nella copertura attraverso propri finanziamenti, evitando pertanto di chiedere soldi ai cittadini che usufruiscono del servizio.

“Confermati i forti investimenti a favore del sociale, le agevolazioni ISEE (per tutti i servizi a domanda), l’esenzione della quota fissa della mensa per i residenti nonché il dimezzamento degli oneri di urbanizzazione per la riqualificazione degli edifici esistenti.

Inserite a bilancio rilevanti somme per la celebrazione del 150° anniversario della nascita di Maria Montessori con un ricco calendario di eventi che darà lustro alla nostra città in campo internazionale, oltre alla riqualificazione della casa natale di piazza Mazzini.

“La scelta di votare il bilancio 2020 entro il corrente anno, voluta dal sindaco Costantini, eviterà l’esercizio provvisorio e quindi permetterà l’immediata attivazione degli investimenti programmati”.

