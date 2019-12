Barbara si appresta a proporre altre tre rappresentazioni del presepe vivente

BARBARA – Dopo lo straordinario successo riscontrato nei primi tre appuntamenti del presepe vivente di Barbara, il paese si prepara con altre rappresentazioni nelle giornate del 1, 5 e 6 gennaio, sempre alle ore 18.

Un’usanza locale, travolgente e suggestiva, che viene riproposta ogni anno nel piccolo borgo sin dal 1972 e riconosce la partecipazione di oltre 100 figuranti e animali.

Grande è stata la soddisfazione nel vedere arrivare un afflusso ininterrotto di visitatori, molti dei quali provenienti dai paesi limitrofi ma anche da fuori regione.

Numerosi sono stati anche gli apprezzamenti mostrati dagli stessi. Barbara dunque vi aspetta con le ultime date, per farvi rivivere la vita dell’epoca; una perfetta occasione per ammirare l’affascinante scenario e la cura dei particolari, impiegata per realizzare questo meraviglioso omaggio alla nascita di Gesù.

