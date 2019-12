Autoarticolato si rovescia sulla rotatoria, a poche decine di metri dal casello autostradale di Marotta

MAROTTA – Un nuovo incidente si è verificato, nella tarda serata di oggi, poco dopo le 22.30, lungo la strada provinciale Val Cesano, a poche decine di metri dal casello autostradale di Marotta.

Per cause in via di accertamento da parte di una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Marotta, un autoarticolato, mentre stava procedendo all’interno della rotatoria, si è rovesciato sulla destra.

Il conducente dell’autoarticolato ha riportato soltanto delle contusioni. E, fortunatamente, nell’incidente non sono stati coinvolti altri mezzi.

Sul posto sono subito intervenuti i mezzi di soccorso dei vigili del fuoco.

Continue Reading

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it