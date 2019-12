Arcangeli ed angeli nelle diverse culture del mondo illustrati a Senigallia da Nicola Maria Camerlengo

SENIGALLIA – Sicuramente il tanto pubblico che ha occupato ogni minimo spazio della libreria Equilibri di Senigallia non ha potuto risolvere i tanti misteri che circondano le figure degli angeli e degli arcangeli, ma hanno avuto la possibilità di accrescerne la conoscenza grazie alle chiare e specifiche descrizioni ed illustrazioni esposte da Nicola Maria Camerlengo nel corso della sua conferenza, dal titolo “Arcangeli ed angeli nelle diverse culture del mondo. Storia ed evoluzione delle figure angeliche nei diversi contesti religiosi”.

Il giovanissimo studioso senigalliese, attualmente impegnato in un dottorato di ricerca presso l’Università di Salamanca (una delle più antiche e prestigiose del mondo), ha incentrato il proprio percorso di studi sulle antiche religioni in special modo quelle nate in Medio Oriente (le sue tesi “Villa Badessa: storia di una comunità. (storia di una comunità cattolica di rito greco-bizantino esistente nella provincia di Pescara)” e “Tipologie angeliche nel Manicheismo: tra eredità, adattamenti e reinterpretazioni”).

Prossimamente alcuni suoi articoli saranno pubblicati da un’importante rivista del settore.

