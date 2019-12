Altre abitazioni prese di mira dai ladri a Montemarciano

MONTEMARCIANO – Quattro abitazioni sono state prese di mira dai ladri nel tardo pomeriggio di venerdì – tra le ore 17 e le 19 -, in via Pozzo del Letto e in via Pertini, a Montemarciano.

In due circostanze i malavitosi sono riusciti ad entrare all’interno delle abitazioni, dopo aver forzato delle finestre.

In via Pozzo del Letto i ladri sono riusciti a sottrarre soltanto due macchine fotografiche. In via Pertini, invece, oltre a denaro contante sono stati rubati dei monili d’oro. Il tutto, secondo una prima stima, per un valore di circa 2.000 euro.

Nelle stesse vie sono stati tentati altri due furti. Ma i ladri, pur utilizzando la stessa tecnica, non sono riusciti ad entrare all’interno delle abitazioni.

Sui due furti e sui tentativi non riusciti stanno svolgendo indagini i carabinieri della Stazione di Montemarciano insieme ai colleghi del Nucleo operativo della Compagnia di Senigallia.

