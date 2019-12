Al Teatro Sanzio di Urbino inizio d’anno in musica

Il 1 gennaio con il concerto di Capodanno, il 4 gennaio con il concerto Gospel

URBINO – Il Teatro Sanzio torna a ospitare Urbino in Musica, sesta edizione della stagione musicale promossa dal Comune di Urbino e dall’AMAT con il contributo di Regione Marche e Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che accresce la composita e ricca proposta culturale della città con appuntamenti per un pubblico ampio e diversificato per un’esperienza a 360° nell’universo musicale.

Il 1 gennaio brindisi al nuovo anno al Sanzio con il tradizionale Concerto di Capodanno dal titolo Film music con l’Orchestra di Strumenti a Fiato di Urbino diretta dal M° Michele Mangani che per l’occasione accompagna la voce solista di Lykke Anholm. Il Concerto propone celebri brani da film amati come, tra gli altri, Il gattopardo, Il mago di Oz, Colazione da Tiffany, Cenerentola, My Fair lady.

Le magiche atmosfere dei canti gospel accompagnano le feste di inizio anno il 4 gennaio donando al pubblico un’esperienza autentica e unica in un’atmosfera di grande gioia con Gospel Voices Family, un gruppo nato nel 2018 e conosciuto per le sue numerose collaborazioni con artisti di black music di fama internazionale. Assieme ad un gruppo di talentuosi cantanti di origine afroamericana e africana, l’ensemble propone un repertorio di brani classici e moderni donando al pubblico una serata di festa. Ogni musicista e vocalist in scena possiede anni di esperienza nel mondo della coralità gospel: Banji Tofade (voce), Ekua Simons (voce), Jasmine Ashley Terrell (voce), Fatimah Provillon (voce), Dario dal Molin (piano e hammond).

Per informazioni: Teatro Sanzio 0722 2281. Concerto di Capodanno inizio ore 17, Concerto Gospel inizio ore 21.15.

