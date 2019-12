A Senigallia un presepe realizzato con il pane nei locali dell’Associazione San Vincenzo de Paoli / FOTO

SENIGALLIA – L’ Associazione Onlus San Vincenzo de Paoli presso i locali della Casa del Pane, in via Cavallotti 11, vicino al Duomo, ha allestito per questo Natale un presepe tutto realizzato con il pane.

Quello stesso pane che è alimento prezioso della nostra nutrizione e che, fornito gratuitamente da molti panificatori Senigalliesi, distribuiamo, insieme a pizza e dolci, ai meno abbienti della città nei giorni di martedì, giovedì e il sabato presso la Casa del Pane.

Il Presepe di PANE sarà inaugurato sabato 21 dicembre alle ore 9.30 da S. E. vescovo Franco, dal Sindaco, M. Mangialardi, dal presidente Consulta del Volontariato A. M. Magi, dalla Caritas…

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Il presepe sarà visitabile nei pomeriggi di tutti i giorni dal 21 dicembre all’Epifania.

Info è commenti whatapp 33946113189

(Le foto sono di Valerio Consolati)

Continue Reading

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it