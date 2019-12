A Senigallia i Verdi appoggiano la candidatura a sindaco di Gennaro Campanile

Il commissario Diego Lucchetti: “Una scelta coerente con le posizioni da noi prese nei mesi scorsi. Porteremo il linguaggio della competenza sui temi dello sviluppo sostenibile”

SENIGALLIA – “A Senigallia i Verdi appoggeranno la lista “AmoSenigallia” con Gennaro Campanile Sindaco”. Sono queste le parole di Diego Lucchetti, commissario dei Verdi di Senigallia.

“Una scelta la nostra – continua Lucchetti – coerente con la linea già espressa al tempo delle primarie che, già allora, sostenevamo con convinzione. Un percorso insieme, quindi, che vedrà nella nostra partecipazione un contributo fatto di competenze inerenti al tema dell’ambiente e della sostenibilità, di cui i Verdi, sono da sempre ed indiscutibilmente i custodi. D’altronde, una città come Senigallia, che ha nel fulcro delle sue politiche il delicato rapporto fra città, uomo e mare in un’ottica di economia turistica, non può prescindere, da uno sviluppo di queste tematiche che oggi, come non mai, debbono essere declinate in chiave green.

“Abbiamo già individuato molti temi su cui lavorare in tal senso e che nelle prossime settimane andranno a comporre un più articolato programma che caratterizzerà la campagna elettorale del candidato Campanile. Al momento posso dire – conclude Diego Lucchetti – che il leitmotiv che ci vedrà partecipe sui tavoli di lavoro di questo progetto sarà caratterizzato da un’offerta turistica che esalti le risorse territoriali quali il patrimonio artistico, culturale e gastronomico e che valorizzi un’economia locale, basata anche sull’introduzione di nuove tecnologie ecocompatibili”.

Continue Reading

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it