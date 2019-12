A Mondolfo festività natalizie con la mostra “Al tempo di Lepanto”

MONDOLFO – Tante opportunità nelle festività natalizie per visitare la mostra “Al tempo di Lepanto” in corso ai Musei civici di Mondolfo. Nata dalla collaborazione dell’Amministrazione comunale con la Soprintendenza, con l’Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche e l’ICS “Fermi” per l’azione dell’Archeoclub d’Italia l’esposizione didattica è allestita in uno dei borghi più belli d’Italia con preziose tele e opere legate alla Madonna del Rosario. Si tratta di percorsi per evocare fatti, storie e leggende che tanto animarono l’Adriatico nell’età moderna, con incursioni saracene e corsare a cui ripetutamente dovette opporsi il castello martiniano di Mondolfo con i suoi corazzieri appostati anche sul litorale fra Marotta e Ponte Cesano.

Scorrerie piratesche, galee veneziane, stratagemmi, furbizie e tanto altro che misero a soqquadro il litorale mediterraneo vero incubo e terrore per i comuni rivieraschi e non solo sino all’Ottocento inoltrato. Occasione poi per spaziare nel castello, l’abitato antico racchiuso dalla duplice cortina muraria quattrocentesca frutto del genio militare dell’architetto senese Francesco di Giorgio Martini, tutto addobbato a feste con oltre 5000 luci per queste festività natalizie. Imperdibile anche l’esposizione “Più di ogni altro dono” dedicata ai Bambinelli dal Rinascimento al Contemporaneo allestita nei sopralogge.

L’ingresso a Mostre e Musei civici è gratuito, col consueto orario 9-12/15-18 dal mercoledì alla domenica e festivi (chiuso 25 dicembre e 1 gennaio). Per informazioni: www.comune.mondolfo.pu.it – www.castellodimondolfo.it

